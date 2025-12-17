Abone ol: Google News

Doğum izni kaç hafta 2026? Ücretli doğum izni süresi...

2026 yılında doğum yapacak olan anne adaylarının merak ettiği "doğum izni" süresi, uzatıldı. Bu kapsamda, doğum izni kaç hafta sorusu da yanıt buldu. İşte, ücretli olarak verilen doğum izni süresi...

Yayınlama Tarihi: 17.12.2025 14:15
  • 2026 yılında doğum izni süresi uzatılarak 24 hafta olarak öngörülüyor.
  • Bu değişiklik, hem kamu hem de özel sektör çalışanlarını kapsıyor.
  • Babalık izni de bu düzenleme ile 10 güne çıkarılacak.

Çalışan annelerin aklındaki ilk soru: Doğum izni kaç hafta...

Doğumdan önceki 8 hafta ve doğumdan sonraki 8 hafta olarak uygulanan doğum izni için sevindiren bir haber geldi.

Yeni teklif ile birlikte doğum izni daha fazla günü kapsayacak.

Ebeveynlerin yakından takip ettiği sürece ilişkin detaylar netleşiyor. Bu kapsamda, "doğum izni uzatıldı mı, kaç gün 2026" sorusu araştırılıyor.

Peki; doğum izni kaç hafta olacak? 2026 güncel ücretli doğum izni süresi...

DOĞUM İZNİ KAÇ HAFTA 2026

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, "Hem kamu hem de özel sektör çalışanları için doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya, babalık izninin ise 10 güne çıkarılmasını sağlayacak kanun teklifinin yakın zamanda Meclisimizin onayına sunulmasını bekliyoruz." dedi

2026 yılında ücretli doğum izninin 24 hafta olarak uygulanması öngörülüyor.

