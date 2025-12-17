Doğum izni kaç hafta 2026? Ücretli doğum izni süresi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çalışan annelerin aklındaki ilk soru: Doğum izni kaç hafta...

Doğumdan önceki 8 hafta ve doğumdan sonraki 8 hafta olarak uygulanan doğum izni için sevindiren bir haber geldi.

Yeni teklif ile birlikte doğum izni daha fazla günü kapsayacak.

Ebeveynlerin yakından takip ettiği sürece ilişkin detaylar netleşiyor. Bu kapsamda, "doğum izni uzatıldı mı, kaç gün 2026" sorusu araştırılıyor.

Peki; doğum izni kaç hafta olacak? 2026 güncel ücretli doğum izni süresi...

DOĞUM İZNİ KAÇ HAFTA 2026

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, "Hem kamu hem de özel sektör çalışanları için doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya, babalık izninin ise 10 güne çıkarılmasını sağlayacak kanun teklifinin yakın zamanda Meclisimizin onayına sunulmasını bekliyoruz." dedi

2026 yılında ücretli doğum izninin 24 hafta olarak uygulanması öngörülüyor.