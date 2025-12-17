Yurt dışı öğretmenlik başvurusu 2025: Şartlar ve maaşlar açıklandı!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli Eğitim Bakanlığı, yurt dışına görevlendirilecek öğretmenler için kapsamlı bir sınav ve ödeme takvimi yayımladı.

Bu kapsamda öğretmenler hem Türkiye’deki maaşlarını almaya devam edecek hem de bulundukları ülkeler için belirlenen döviz tutarları üzerinden ek bir ödeme alacak.

Yayımlanan kılavuz, başvuru sürecinden sınav tarihine kadar tüm detayları içeriyor ve öğretmenlerin yurt dışındaki görev sürecine hazırlıklı olmalarını sağlıyor.

SINAV TARİHLERİ

Yurt dışı öğretmenlik sınavına başvurular 16-26 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Başvuru süresi sona erdikten sonra öğretmenler 8 Şubat 2026 tarihinde mesleki yeterlilik yazılı sınavına girecek.

Sınav, 81 ildeki e-sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek ve saat 10.00’da başlayacak.

ÜLKERE GÖRE MAAŞ TUTARI

Yayınlanan maaş cetveline göre ödemeler ülkelere göre farklılık gösteriyor.

Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderilecek öğretmenler aylık 2.155 ABD Doları alacak. Almanya’da Berlin şehri için ödeme 1.995 Euro, Berlin dışındaki bölgeler için ise 1.975 Euro olarak belirlendi.

Avustralya’ya görevlendirilecek öğretmenler ise 3.225 Avustralya Doları ek ödeme alacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Sınav başvurusunun son günü itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı Kadrolarında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak (Vekil öğretmenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışanlar hariç),

ç) Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

d) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

e) Yurtdışında görev yapmasına engel rahatsızlığının bulunmaması ve herhangi bir bulaşıcı hastalığın taşıyıcısı olmamak,

f) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Yurt dışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,

ğ) Son 10 yılda kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

h) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

ı) Daha önce Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilmiş olanlar için önceki yurt dışı görevinde başarılı olmuş ve yurt içi görevine başladığı tarihten itibaren sınav başvurusunun son günü itibarıyla yurt içinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

BAŞVURU ÜCRETİ VE ÖDEME

Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınavına başvuracak adaylar, 16-26 Aralık 2025 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait hesaba T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasının İnternet Bankacılığı, Mobil Şube ve ATM kanallarından sınavın adıyla (Okutman ve Öğretmenlerin Yurt Dışı Sınavı) KDV dâhil 2.000,00 TL (ikibinTL) yatıracaklardır.

Sınav ücretleri https://odeme.meb.gov.tr internet adresinden de tüm banka kartları ile yatırılabilecektir. BankaŞubelerinden tahsilat yapılmayacaktır