Dolamaya 1 kaşık ekleyin, lezzetini ikiye katlayın… Biber, patlıcan, kabak, domates gibi birçok çeşidinin de yapıldığı dolmanın aşçılık sırrı ortaya çıktı. Harcına 1 kaşık ekleyen resmen parmaklarını yiyor. İşte, lezzete lezzet katan o sır…

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Ülkemiz zengin mutfağıyla damaklara taht kurmuş yemekleriyle bilinir. Türk mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden olan dolma birçok farklı sebzenin tazesi ya da kurusuyla yapılabilen bir yemektir.

Biber, patlıcan, kabak, domates başta olmak üzere sofraları şenlendiren dolma çeşitleri sıklıkla tercih edilen Türk yemeklerindendir.

Dolma yaparken özellikle de taze sebzeler kullanılacak ise malzemelerin taze olmasına dikkat edilmesi daha lezzetli bir yemek elde etmenizi doğrudan etkileyecektir.

Harcına 1 kaşık…

Biber dolması pişirirken en önemli nokta iç harç hazırlığıdır. Taze sebzelerin seçilmesinin ardından iç harcına ekleyeceğiniz ürünlerin homojen bir şekilde karışması oldukça önemlidir.

İç harcını karıştırırken ekleyeceğiniz 1 tatlı kaşığı kimyon ile dolmanızın lezzetine lezzet katacak adeta dolmayı sofralarınızın vazgeçilmezi haline getireceksiniz.