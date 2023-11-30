Dolandırıcıların yeni yöntemi: Adabeyan kargo mesajlarına dikkat! SMS dolandırıcılarının Adabeyan ismini kullanarak sahte kargo mesajları gönderiyor. Bu şekilde kişisel bilgileri ele geçiriyor. Peki “Adabeyan gönderiniz yola çıktı” mesajının amacı ne, ne anlama geliyor?

ensonhaber.com

Son günlerde birçok telefon kullanıcısı, "Adabeyan kargonuz yola çıktı" şeklinde sahte kargo takip mesajları aldıklarını dile getiriyor.

Kullanıcılar, bu mesajların dolandırıcılar tarafından gönderilmiş olabileceği endişesiyle tedirginlik yaşıyor.

İddialara göre, dolandırıcılar "Adabeyan" gibi sahte bir kargo firması adı kullanarak, kişilere sahte kargo takip bilgileri içeren mesajlar gönderiyor.

Bu mesajlarda, kargonun yola çıktığı ve takip numarasının bulunduğu belirtilerek, alıcıların dikkatini çekmeye çalışıyorlar.

Kullanıcılar, böyle bir kargo gönderiminin olmadığını ve bu tür mesajların dolandırıcılık girişimi olabileceğini fark ederek, dikkatli olmaya çağrı yapıyor.

Peki bu Adabeyan nedir?

Adabeyan nedir?

Sosyal medyada, son zamanlarda "Adabeyan Kargo" adı altında gönderilen sahte kargo takip bilgileri içeren mesajlar gündeme geldi.

Kullanıcılar, bu mesajların kurumsal bir firma izlenimi vererek sahte kargo takip bilgileri içerdiğini iddia ediyorlar.

Mesajlarda, kargonun yola çıktığı ve takip numarasının bulunduğu belirtiliyor. Bu tarz mesajlar, dolandırıcılar tarafından kullanılarak kişisel bilgilerin ele geçirilmesi veya zararlı yazılımların bulaştırılması amacıyla gönderildiği düşünülüyor.

Şikayet yağıyor

Kendisine mesaj gönderildiğini belirten bir kullanıcı, “Vermediğim bir kargo siparişi için aldığım mesajda bilinçsizce linki açtım. Herhangi bir olayda sorumluluk kabul etmiyorum ve yasal işlem başlatarak haklarımı kullanacağım.” şikayetinde bulundu.

Bir diğer kullanıcı ise, “Ada beyan diye bir yerden siparişiniz yola çıkmıştır diye iki mesaj aldım. Beklediğim herhangi bir kargo yoktur, bu konuyla ilgili sorumluluk kabul etmiyorum. Buradaki yorumlara baktığımda pek çok kişi aynı konuda yazmış. Bu konu beni tedirgin etti.” dedi.