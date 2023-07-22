Dolandırılmayın! EN GÜNCEL Taksi açılış ücreti 2023: İstanbul'da indi-bindi ne kadar, kaç TL? Taksi kullanan milyonlarca vatandaş "indi-bindi ne kadar oldu" sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel taksi kısa mesafe ve açılış ücreti 2023...

İstanbul'un taksi çilesi bitmek bilmiyor...

Taksi bulmak imkansızlaşırken, binenlerin de cebi yanıyor.

En son Ocak ayında yapılan zamla İstanbul'da taksilerin en kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL'ye çıkartılmıştı. Taksimetre açılış ücreti de 9,80 TL'den 12,65 TL'ye yükselmişti.

Sarı taksilerle ilgili yeni bir zam haberi geldi. İstanbul'da indi-bindi diye tabir edilen kısa mesafe ücretinin 75 TL'ye yükseltildiği iddia edildi.

Vatandaşlar, işin aslını merak ediyor.

Peki İstanbul'da kısa mesafe taksi ücreti ne kadar oldu? İndi-bini 75 TL mi? İşte yanıtı...

Kısa mesafe taksi ücreti 2023

İstanbul'da kısa mesafe zammı henüz resmileşmedi.

İddiaların sorulduğu İBB kaynakları "Alt komisyonda bu görüşülmüş olabilir bugün ama bu sadece fikir olarak ortaya atılmıştır. Taksiciler alt komisyonda bunu istemiş olabilir, ama bu resmi bir karar değil. 27 Temmuz'da UKOME toplantısı var. Orada belli olur." yanıtını verdi.