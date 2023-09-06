Dolar bugün ne kadar? (6 Eylül 2023 dolar - euro fiyatları) Doların inişli - çıkışlı seyreden halleri, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Dolara dair detaylar, sabah saatlerinde piyasa açılışı ile gündeme geliyor. Peki, Dolar - euro bugün kaç TL?

ensonhaber.com Yatırım yapan ya da yapmayan ancak piyasaları takip eden binlerce vatandaş, piyasalarda yaşanan harektliliği merak ediyor. Bazıları altın fiyatlarını bazıları da doların günlük gidişatını takip ediyor. Geçtiğimiz aylarda inişli - çıkışlı bir seyir sürdüren dolar, zaman zaman fazlasıyla yükseldi. Son zamanlarda sakin bir seyirde ilerleyen dolar kurunun takip etmek için, piyasalara hakim olmaya gerek yok. Arama motorlarına, "6 Eylül 2023 dolar kaç TL oldu?" yazan tüm vatandaşlar, haber sitelerinden sadece dolara dair detaylara ulaşabilir. Peki, 6 Eylül 2023 dolar kaç TL oldu? Dolar/TL sınırlı yükselişini sürdürüyor. Bankalararası piyasada dolar/TL 26,82, euro/TL 28,80 civarında hareket ediyor. Gözler bugün açıklanacak Orta Vadeli Program'da olacak. Ekonomide 3 yıllık yol haritası belirlenecek. Bir süredir dünya genelinde varlık fiyatlarını etkileyen enflasyon endişeleri azalmışken, dün en büyük petrol üreticilerinin arz kısıtlamalarına yıl sonuna kadar devam edeceklerini duyurmasının ardından yükselişi ivme kazanan petrol fiyatları, enflasyona ilişkin endişeleri tekrardan alevlendirdi.

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