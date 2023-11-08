Dolar bugün ne kadar?(8 Kasım 2023 Çarşamba) Doların inişli - çıkışlı seyreden halleri, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Dolara dair detaylar, sabah saatlerinde piyasa açılışı ile gündeme geliyor.

ensonhaber.com

Yatırım yapan ya da yapmayan ancak piyasaları takip eden binlerce vatandaş, piyasalarda yaşanan harektliliği merak ediyor.

Bazıları altın fiyatlarını bazıları da doların günlük gidişatını takip ediyor.

Geçtiğimiz aylarda inişli - çıkışlı bir seyir sürdüren dolar, zaman zaman fazlasıyla yükseldi.

Son zamanlarda sakin bir seyirde ilerleyen dolar kurunun takip etmek için, piyasalara hakim olmaya gerek yok.

Arama motorlarına, "8 Kasım 2023 dolar kaç TL oldu?" yazan tüm vatandaşlar, haber sitelerinden sadece dolara dair detaylara ulaşabilir.

Peki, 8 Kasım 2023 dolar kaç TL oldu?

Dolar kademeli yükselişine devam ediyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 28,53, euro/TL 30,51 seviyesinde işlem görüyor.

Dünya ekonomileri enflasyon mücadelesinde önemli yol kat etmiş olsa da zafer ilan etmek için daha alınacak mesafe bulunduğuna yönelik açıklamalar piyasalarda belirsizlikleri güçlendiriyor.