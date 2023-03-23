Dolar - euro güne nasıl başladı? (23 MART 2023 DOLAR KURU) Dolar ve euro seyri, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Doların gün içerisindeki gidişatını merak edenler, "23 Mart 2023 dolar kaç TL oldu?" sorusunu gündeme getirdi, Peki, 23 Mart 2023 dolar kaç TL oldu?

Yatırım yapan ya da yapmayan ancak piyasaları takip eden binlerce vatandaş, piyasalarda yaşanan harektliliği merak ediyor. Bazıları altın fiyatlarını bazıları da doların günlük gidişatını takip ediyor. Geçtiğimiz aylarda inişli - çıkışlı bir seyir sürdüren dolar, zaman zaman fazlasıyla yükseldi. Son zamanlarda sakin bir seyirde ilerleyen dolar kurunun takip etmek için, piyasalara hakim olmaya gerek yok. Arama motorlarına, "23 Mart 2023 dolar kaç TL oldu?" yazan tüm vatandaşlar, haber sitelerinden sadece dolara dair detaylara ulaşabilir. Peki, 23 Mart 2023 dolar kaç TL oldu? Dolar 19,0420 liradan, euro ise 20,7680 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 19,04 liradan alınan dolar 19,0420 liradan, 20,7660 liradan alınan euro ise 20,7680 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 19,05 liradan, euro ise 20,53 liradan satılmıştı.