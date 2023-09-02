Dolar güne nasıl başladı? (2.09.2023) Doların inişli - çıkışlı seyreden halleri, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Dolara dair detaylar, sabah saatlerinde piyasa açılışı ile gündeme geliyor. Peki, Dolar - euro bugün kaç TL?

ensonhaber.com

Yatırım yapan ya da yapmayan ancak piyasaları takip eden binlerce vatandaş, piyasalarda yaşanan harektliliği merak ediyor.

Bazıları altın fiyatlarını bazıları da doların günlük gidişatını takip ediyor.

Geçtiğimiz aylarda inişli - çıkışlı bir seyir sürdüren dolar, zaman zaman fazlasıyla yükseldi.

Son zamanlarda sakin bir seyirde ilerleyen dolar kurunun takip etmek için, piyasalara hakim olmaya gerek yok.

Arama motorlarına, "2 Eylül 2023 dolar kaç TL oldu?" yazan tüm vatandaşlar, haber sitelerinden sadece dolara dair detaylara ulaşabilir.

Peki, 2 Eylül 2023 dolar kaç TL oldu?

Önceki gün yükselerek kapanışını 26,6917 TL ile yapan doların alış fiyatı 26,6746 TL'ye olurken satış fiyatı ise 26,7090 TL'ye oldu.

Önceki gün kapanışını 28,8057 TL ile yapan Euro'nun alış fiyatı 28,7502 TL'ye düşerken satış fiyatı ise TL karşısında değer kazanarak 28,8612 TL oldu.