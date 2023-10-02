Dolar güne nasıl başladı, nasıl devam ediyor? Dolar, euro, TL.... Doların dalgalı seyri, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Özellikle sabah saatlerinde piyasaların açılışıyla birlikte doların güncel değeri merak konusu oluyor. İşte, 2 Ekim 2023 tarihinde doların Türk Lirası karşısındaki değeri:

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Doların günlük değeri, piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle, yatırım yapanlar ve piyasa takipçileri için günlük döviz kurlarını yakından takip etmek önemlidir. Ayrıca, döviz kurlarının yanı sıra altın fiyatları da piyasalardaki diğer önemli bir göstergedir.

Doların geçmiş aylarda inişli çıkışlı bir seyir izlediği göz önüne alındığında, döviz piyasalarının ani değişikliklere açık olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, yatırımcılar ve vatandaşlar, ekonomik haber kaynakları ve finans haber siteleri aracılığıyla güncel döviz kurları hakkında bilgi edinebilirler.

Doların güncel değeri hakkında en son bilgilere ulaşmak için arama motorlarına "2 Ekim 2023 dolar kaç TL oldu?" gibi sorgularla da kolayca bilgi edinebilirsiniz.

İşte dolar kuru!

Dolar/TL'de kademeli yükseliş devam ediyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 27,46, euro/TL 29,06 seviyesinde işlem görüyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), cuma günkü kararında Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkardı.