Dolar güne nasıl başladı, nasıl devam ediyor? Serbest piyasada döviz kurları

Yatırım yapan ya da yapmayan ancak piyasaları takip eden binlerce vatandaş, piyasalarda yaşanan harektliliği merak ediyor.
Bazıları altın fiyatlarını bazıları da doların günlük gidişatını takip ediyor.
Geçtiğimiz aylarda inişli - çıkışlı bir seyir sürdüren dolar, zaman zaman fazlasıyla yükseldi.
Son zamanlarda sakin bir seyirde ilerleyen dolar kurunun takip etmek için, piyasalara hakim olmaya gerek yok.
Arama motorlarına, "21 Kasım 2023 dolar kaç TL oldu?" yazan tüm vatandaşlar, haber sitelerinden sadece dolara dair detaylara ulaşabilir.
Peki, 21 Kasım 2023 dolar kaç TL oldu?
İstanbul serbest piyasada dolar 28,78 liradan, euro ise 31,60 liradan yeni güne başladı.
Serbest piyasada 28,7809 liradan alınan dolar, 28,8111 liradan satılıyor. 31,60 liradan alınan euro ise, 31,6219 liradan satılıyor.
Dolar/TL kuru Pazartesi gününü 28,73 lirayla kapatmıştı.