Dolar kuru bugün ne kadar? (16 Mayıs 2023 dolar fiyatları) Dolar ve euro seyri, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Doların gün içerisindeki gidişatını merak edenler, "16 Mayıs 2023 dolar kaç TL oldu?" sorusunu gündeme getirdi, Peki, 16 Mayıs 2023 dolar kaç TL oldu?

Yatırım yapan ya da yapmayan ancak piyasaları takip eden binlerce vatandaş, piyasalarda yaşanan harektliliği merak ediyor. Bazıları altın fiyatlarını bazıları da doların günlük gidişatını takip ediyor. Geçtiğimiz aylarda inişli - çıkışlı bir seyir sürdüren dolar, zaman zaman fazlasıyla yükseldi. Son zamanlarda sakin bir seyirde ilerleyen dolar kurunun takip etmek için, piyasalara hakim olmaya gerek yok. Arama motorlarına, "16 Mayıs 2023 dolar kaç TL oldu?" yazan tüm vatandaşlar, haber sitelerinden sadece dolara dair detaylara ulaşabilir. Peki, 16 Mayıs 2023 dolar kaç TL oldu? Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 19,7090 seviyelerinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 19,6701'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 19,7090'dan işlem görüyor. Euro/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 21,4660'tan, sterlin/TL yatay seyirle 24,6600'dan satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 102,4 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 yükselişle 1,0890'dan alıcı buluyor.