Dolar kuru güne nasıl başladı? (22 Ağustos dolar ve euro fiyatları) Doların inişli - çıkışlı seyreden halleri, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Dolara dair detaylar, sabah saatlerinde piyasa açılışı ile gündeme geliyor. Peki, Dolar - euro bugün kaç TL?

ensonhaber.com Yatırım yapan ya da yapmayan ancak piyasaları takip eden binlerce vatandaş, piyasalarda yaşanan harektliliği merak ediyor. Bazıları altın fiyatlarını bazıları da doların günlük gidişatını takip ediyor. Geçtiğimiz aylarda inişli - çıkışlı bir seyir sürdüren dolar, zaman zaman fazlasıyla yükseldi. Son zamanlarda sakin bir seyirde ilerleyen dolar kurunun takip etmek için, piyasalara hakim olmaya gerek yok. Arama motorlarına, "22 Ağustos 2023 dolar kaç TL oldu?" yazan tüm vatandaşlar, haber sitelerinden sadece dolara dair detaylara ulaşabilir. Peki, 22 Ağustos 2023 dolar kaç TL oldu? İstanbul serbest piyasada dolar 27,2000 liradan, avro 29,6630 liradan güne başladı. Serbest piyasada 27,1980 liradan alınan dolar 27,2000 liradan satılıyor. 29,6610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,6630 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 27,1630 lira, avronun satış fiyatı ise 29,6090 lira olmuştu.