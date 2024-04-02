Doları olanlar dikkat! Seçim sonrası flaş gelişme...

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Türkiye, 31 Mart 2024 seçimini geride bıraktı.
Seçim sonuçlarının piyasalara nasıl yansıyacağı merak konusu olurken, ilk tepki döviz kurundan geldi.
Yerel seçim sonrası ilk gün geride kalırken, dolar kurunda yaşanan yüzde 1.29 seviyelerindeki düşüş, çok sayıda kişiyi ters köşe etti.
Doların akıbeti
2 Nisan itibarıyla 32,20 TL'den işlem gören doların akıbeti için uyarılar geliyor.
Yatırımcıların ani karar vermemesi ve dalgalanmanın bir süre daha sürebileceği öngörülüyor.
Gerek yurt içi gerekse yurt dışında gözler seçim sonuçlarının ardından sıkı para politikasının devam edip etmeyeceği de merak konusu.