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Doları olanlar dikkat! Seçim sonrası flaş gelişme...

Doları olanlar dikkat! Seçim sonrası flaş gelişme... Yerel seçim sonuçlarının akabinde dalgalanmalar yaşayan dolar kuru için uyarı geldi. Doları olan herkes dikkate alsın!