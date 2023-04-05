Dolunay ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? İşte dolunayın gerçekleşeceği burç... Gökyüzü olayları astroloji severler tarafından yakından takip ediliyor. 2023 yılında yaşanacak dolunaylardan biri de Nisan ayındaki dolunay olacak. Peki dolunay ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? İşte dolunayın gerçekleşeceği burç ve merak edilenler...

Dolunayın ne zaman gerçekleşeceği pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Astroloji severler her ay yaşanan gökyüzü olaylarını yakından takip ediyor. Dolunay, Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresi olarak biliniyor. Her ay meydana gelen dolunayların biri ise Nisan ayında gerçekleşecek.

Dolunay ne zaman, saat kaçta?

6 Nisan 2023 Perşembe gününde gerçekleşecek olan dolunayın saati de merak ediliyor. Sabah saatlerinde gerçekleşecek olan dolunay sabah saat 07.34’te Terazi burcunda ve 16 derecede meydana gelecek.

Dolunay nedir?

Dolunay, Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresi olarak bilinmektedir. Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir boylamlarının farkı 180 derece olduğunda meydana gelen bu durumda Ay, Dünya'ya göre Güneş ile ters noktalarda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Sinodik aya göre ayın aynı evreleri arasındaki zaman ortalama 29.53 gün olarak bilinmektedir.

2023 Dolunay tarihleri listesi

6 Nisan 2023

5 Mayıs 2023

4 Haziran 2023

3 Temmuz 2023

1 Ağustos 2023

31 Ağustos 2023

29 Eylül 2023

28 Ekim 2023

27 Kasım 2023

27 Aralık 2023