DOLUNAY VAR! İşte saati...Bu ritüelleri es geçmeyin! Oğlak burcunda gerçekleşecek olan Dolunay, astroloji meraklılarının gündeminde yer alıyor. Dolunay'ın başlangıç ve bitiş saatleri merak ediliyor. Aynı zamanda etkileri de bilhassa araştırılıyor.

Dolunay kapıda... Oğlak burcunda gerçekleşecek olan süper Dolunay ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek merak ediliyor. Astrolojide Dolunay; tamamlanma, bitişler ve sonları temsil ediyor. Oğlak, Yengeç, Koç ve Terazi. Balık, Başak, Akrep ve Boğa burçları bu dolunaydan olumlu etkiler alıyor. Peki, Dolunay ne zaman? 2023 Temmuz dolunayı hangi gün, saat kaçta? İşte ayrıntılar... 3 Temmuz Dolunay saati 2023: Temmuz ayı dolunayı 3 Temmuz Pazartesi günü saat 14.38'de gerçekleşecek. Bu dolunayın etkisi 13 Temmuz'a kadar devam edecek. Dolunay ritüelleri: Dolunay, yeni başlangıçları için istekleri dile getirmenin vaktidir. Niyetlerinizi kağıda dökün. Adaçayı yakıp dumanını evde gezdirin. Nefes egzersizleri yapın Ilık duş almadan yatmayın. Odanızı havalandırın.