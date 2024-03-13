Domates çorbasına 1 bardak ekleyin, tam kıvamında oluyor Kış aylarının vazgeçilmezi olan domates çorbasını bu yöntemle denediniz mi? Lokanta usulü domates çorbası için tencereye 1 bardak eklemeniz yetiyor.

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Domates, içerdiği C vitamini, likopen ve antioksidanlarla sağlık deposu bir sebze olarak biliniyor.

İşte bu faydalı sebzenin çorbası da sağlık dolu bir lezzet bombası!

Özellikle kış aylarında soğuk havalarda içimizi ısıtan domates çorbası, kıvamını tutturmak açısından bazen bizleri zorlayabilir.

Lezzetiyle damakları şenlendiren bu çorbanın püf noktasını sizler için derledik. Artık evde, bu muhteşem lezzeti yakalamak daha kolay olacak.

Malzemeler

· 4-5 adet olgun domates

· 2 çorba kaşığı tereyağı

· 3 çorba kaşığı un

· 1 litre sıcak su

· 1 su bardağı süt

· 1 çorba kaşığı rendelenmiş taze kaşar

Hazırlanışı

Tereyağını bir tencerede eritin ve unu ekleyerek hafifçe kavurun. Ocağı yüksek ateşte açarak unun yanmamasına özen gösterin.

Diğer taraftan kabukları soyulmuş ve küp küp kesilmiş domatesleri bir robottan geçirin. Elde ettiğiniz karışımı tencereye ilave ederek birkaç dakika kadar kavurun.

Ardından bir litre sıcak suyu ekleyip karışımı sürekli karıştırarak kaynatmaya devam edin. Bu aşamada yaklaşık 15 dakika kadar kaynatmak, lezzetin derinleşmesine katkı sağlar.

Sütü ekleyerek birkaç dakika daha kaynatın. Sütün oda sıcaklığında olmasına dikkat edin, böylece çorbanın kıvamı daha homojen olacaktır.

Tuzunu ekledikten sonra ocaktan alın ve servis için hazırdır.

Arzu ettiğinizde, servis sırasında üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ilave edebilir, çorbanıza ek bir lezzet katabilirsiniz.