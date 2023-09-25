Domatesi buzdolabına koyanlar "nasıl yani" diyor! Bakın neye sebep oluyor... Domatesleri buzdolabında muhafaza etmenin aslında yanlış bir hareket olduğu ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Buzdolabı, şüphesiz ki çağımızın en faydalı buluşlarından. Gıdalarımızı elimizin altında ve uzun süre saklamamıza yarayan buzdolabı, bir evin olmazsa olmazı.

Ancak elimize geçen her besini buzdolabında saklamak doğru değil.

Bazı besinleri buzdolabına koymak bu besinlerin daha lezzetsiz olmasına neden olabilir.

İlginçtir ki, yemeklerin ve salataların favorisi domates de bu listede yer alıyor.

Kepeklendiriyor

Kesilmemiş domates buzdolabının soğuk atmosferinde tazeliğini yitirerek yumuşar.

Uzun süre beklemiş elmada olduğu gibi domates de kepeklenmeye başlar. Bu nedenle domatesleri buzdolabında saklamak hata sayılabilir.