Dominik Cumhuriyeti - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIVB Challenger Kupası çeyrek final turunda A Milli Voleybol Takımımız Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin detayları sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki Dominik Cumhuriyeti - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

FIVB Challenger Kupası’nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Bu turda Türkiye, Dominik Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşacak. Filenin Efeleri Katar’da düzenlenecek olan FIVB Challenger Kupası’nda yarı finale yükselebilmek için kıyasıya mücadele edecek. A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Dominik Cumhuriyetini elemesi halinde yarı finalde Ukrayna-Çin maçının galibiyle eşleşecek. Zorlu mücadeleye kısa bir zaman kala sporseverlerin gündeminde Dominik Cumhuriyeti - Türkiye maçının detayları yer alıyor. Peki Dominik Cumhuriyeti - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler... Dominik Cumhuriyeti - Türkiye maçı ne zaman? Dominik Cumhuriyeti - Türkiye çeyrek final maçı 28 Temmuz Cuma günü (bugün) 20:00’de başlayacak. Maç, TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.