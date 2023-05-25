Domuz bağı nedir Vahşi bir işkence hatta cinayet yöntemi olan domuz bağı, 90'lı yıllarda Hizbullah Terör Örgütü ile özdeşleşmişti. Kımıldayamayan insanların acı içinde ölmesine sebep olan domuz bağı hakkında bilgiler merak konusu oldu. Peki, domuz bağı nedir? Domuz bağı nasıl yapılır? Domuz bağı nasıl öldürür? İşte konuya ilişkin detaylar...

90'lı yıllarda gündemde oldukça yer alan "domuz bağı", son olarak İstanbul'da bir cinayetle akıllara geldi.

Sırplar tarafından bulunan bir işkence yöntemi olan domuz bağı, vahşi bir ölüme sebebiyet veriyor.

Kişinin hareket kabiliyetini sıfıra indiren domuz bağı yöntemi, Hizbullah terör örgütü tarafından da kullanılmaktaydı. Domuz bağı ile işlenen cinayetler, herkesin kanını dondurmuştu.

"Domuz bağı nedir", "Domuz bağı nasıl yapılır", "Domuz bağı öldürür mü" gibi soru başlıkları konuyu merak edenler tarafından araştırılıyor.

İşte domuz bağı hakkında bilgiler...

Domuz bağı nedir

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre domuz bağının tanımı; bükülmüş dizler arasına başın sokulması, el ve ayakların boyunla birlikte bağlanıp kımıldanamayacak duruma getirilmesi yoluyla yapılan işkence biçimidir.

Domuz bağı, kişinin az yer kaplamasına yarayan bir yöntem olarak biliniyor.

Domuz bağı nasıl yapılır?

Domuz bağı, kişinin az yer kaplamasına yarayan bir yöntem olarak biliniyor.

Kişi yüz üstü yatırılır, ayakları diz kapağından bükülerek kaldırılır, ip ayaklara bağlanır, ipin diğer ucu da kişinin boğazına bağlanır ve öylece bırakılır.

Domuz bağı ile ölüm

Kişinin bükülen bacaklarında biriken kan, şiddetli bir güçle ilerlemek ister ve kaslar da buna engel olamaz.

Bacak yavaş yavaş açılmaya başlar ve kişi bir anda kendini boğmaya başlar.