Dondurucu soğuklar kapıda! El Nino kışı nedir? El Nino kışı ne zaman gelecek? Son dönemde sıkça dile getirilen El Nino kışıyla ilgili aramalar hız kazandı. El Nino kışı hakkında merak edilenleri sizler için derledik..

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Sıcak havaların etkisini kaybetmeye başlamasının ardından soğuk havalar etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı.

Kavurucu sıcakların yaşandığı yaz mevsiminin ardından soğuk hava dalgaları ülkemize giriş yapmaya hazırlanıyor.

Uzmanlar vatandaşlara El Nino kışı hakkında uyarılarda bulunuyor. El Nino kışı ismi verilen soğuklar sonbahar ve kış aylarında etkisini göstermektedir.

El Nino, Akdeniz üzerindeki alçak basınç sistemini zayıflatması ve Balkanlar üzerindeki yüksek basınç sistemini güçlendirmesi nedeniyle uzun ve etkili bir kış mevsimi dönemine sokuyor.

El Nino’ların çoğu sonbahar sonlarında veya kış aylarında zirve yaptığından, en güçlü etkilerini yılın soğuk aylarında gösterir.

Peki El Nino kışı nedir? El Nino kışı ne zaman gelecek? İşte El Nino kışı hakkında merak edilenler..

El Nino ne demek?

El Nino Güney Salınımları, küresel bir okyanus-atmosfer olayıdır. El Nino ve La Nina, Doğu Büyük Okyanus yüzey sularının sıcaklığındaki büyük salınımlar ve bunların yol açtığı atmosferik olayların genel adı olarak kullanılmaktadır.

İsimler İspanyolca "oğlan çocuğu" veya "velet" ve "küçük kız" anlamına gelmektedir.

El Nino kışı nasıl geçer?

El Nino kışı ülkemizde soğuk ve karlı geçmektedir. Bunun sebebi olarak ise El Nino'nun Akdeniz üzerindeki alçak basınç sistemini zayıflatması ve Balkanlar üzerindeki yüksek basınç sistemini güçlendirmesi olarak gösterilmektedir.