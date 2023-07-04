Dönence dizisi nerede çekiliyor, uyarlama mı? İşte Dönence konusu ve oyuncu kadrosu Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Dönence dizisi, bu akşam ilk bölümüyle izleyicileri televizyona kilitleyecek. Ege sahillerinde eşsiz sahnelere imza atacak olan dizinin çekim mekanları merak konusu oldu. Peki Dönence dizisi nerede, hangi ilde çekiliyor? İşte dizinin konusu ve oyuncuları...

Dizilerin final yapmasıyla yaz dizileri ekranlarda yerini almaya başladı. Bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Dönence dizisi büyük ilgi gördü.

Kanal D'nin yeni dizisi Dönence, tanıtım videolarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Dizinin konusu ve oyuncuları da merak edilen konular arasında.

D Media imzalı Dönence dizisinin başrollerini Emre Kınay, Caner Topçu, Sümeyye Aydoğan gibi birbirinden başarılı isimler paylaşıyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor. Senaryosunu ise Ebru Hacıoğlu, İbrahim Güler ve Melek Ordu kaleme alıyor.

Fragmanında dikkat çeken sahilleri ve deniziyle merak konusu olan Dönence dizisinin çekim mekanları merak ediliyor.

Peki Dönence dizisi nerede çekiliyor, uyarlama mı? İşte Dönence dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu...

Dönence dizisi nerede çekiliyor?

Kanal D’nin yeni dizisi Dönence’nin çekimleri İstanbul ve İzmir Foça’da yapılıyor.

Konusu

Üniversiteye gitme planları yapan Gece, bir yandan da tüm yaz boyunca sevgilisi Emir ile müzik yapma hayalleri kurmaktadır. Ancak tüm hayalleri bir süreliğine askıya alınmak zorundadır. Çünkü özel bir çocuk olan kız kardeşi Gülce için İstanbul’un kalabalığı ve gürültüsü giderek daha da başa çıkılması zor bir hal almaya başlamıştır.

Sevgilisini ve tüm hayallerini İstanbul’da bırakmak istemeyen Gece, bir anda kendisini ailesiyle birlikte Foça’da bulur. Hayatı bir anda alt üst olan Gece, kardeşinin yazıldığı yelken kulübünde eğitmenlik yapan Özgür ile tanışır. Özgür, anne ve babasını bir yangında kaybettikten sonra Asperger Sendromlu erkek kardeşi Rüzgar’a hayatını adamış yakışıklı bir gençtir.

Gece, Özgür’le tanıştıkça hayata daha olgun bir yerden bakmayı, Özgür de Gece’den hayatı ertelememesi gerektiğini öğrenecektir. Ancak bu süreçte Gece’nin sevgilisi Emir’in Foça’ya gelişiyle ikilinin arasında alışması zor duvarlar oluşur. Gece, gerçek aşkın peşinden gitmeye cesaret edebilecek midir?

Oyuncu kadrosu

· Emre Kınay

· Caner Topçu

· Sümeyye Aydoğan

· Atakan Hoşgören

· Didem İnselel

· Ogün Kaptanoğlu

· Ülkü Hilal Çiftçi

· Ahmet Varlı

· Doğan Karakaş

· Nazlı Çetin

· Şebnem Doğruer

· Alara Bozbey

· Mesut Yılmaz

· Edanur Gülbudak

· Muammer Tali

· Umut Kaya

· Berfin Ant