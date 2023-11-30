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Dövizden vergi alınacak mı, yüzde kaç? Dolar ve euro vergisi...

Dövizden vergi alınacak mı, yüzde kaç? Dolar ve euro vergisi... Yeni torba yasada yer alan tekliflerden biri de dövizden vergi alınması oldu. Dolar ve euro kazanan vatandaşlar, detayları sorgulamaya başladı. Dövizden vergi alınacak mı, yüzde kaç? İşte konunun ayrıntıları...