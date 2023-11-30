Dövizden vergi alınacak mı, yüzde kaç? Dolar ve euro vergisi...

Döviz kazançlarına yeni düzenleme yolda...
Meclis'e sunulacak yeni torba yasa ile birlikte döviz gelirinin vergilendirilmesi gündeme geliyor.
Torba yasa teklifinde 12'nci madde, yabancı para ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan kazançlar ve bankalara döviz cinsinden açılmış hesaplardan faiz ve kar payı gelirlerinden yüzde 40 vergi alınmasını konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verilmesi içeriyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek döviz kazancına yüzde 40 vergi alınacağına ilişkin konuya açıklık getirdi. Bakan Şimşek açıklamasında verginin tabana yayılması konusunda ciddi adımların atılacağının altını çizdi.
Peki, dövizden vergi alınacak mı, yüzde kaç? İşte detaylar...
Dövizden vergi alınacak mı?
Gündemde vergilendirme yetkisinin verilmesi var, vergi getirilmesi bulunmuyor.
Bakan Mehmet Şimşek,“Yüzde 40’a kadar vergi için yetki alınıyor. Bu yüzde 40 vergi olacağı anlamına gelmiyor. Önümüzdeki dönemde liralaşmayı desteklemek için vergiyi kullanıp bu sürece katkıda bulunabiliriz. Bu bir yetkidir. Şuanda vergi getirmiyoruz. Sadece yetki alıyoruz. Piyasa koşullarına bakacağız. Daha adil bir vergi sistemi ve verginin tabana yayılması için çok ciddi adım atacağız.” dedi.
Yasanın kabul edilmesinin ardından, piyasaya göre karar verileceği öngörülüyor.