Dr. Ender Saraç kimdir, kaç yaşında? Ender Saraç ne doktoru? Gündemin merak edilen isimlerinden Ender Saraç, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ender Saraç kimdir, kaç yaşında, nereli, ne doktoru gibi detaylar sorgulanıyor. İşte Doktor Ender Saraç'ın biyografisi...

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Alternatif tıp alanındaki tavsiyeleri ile tanınan bir isim haline gelen Ender Saraç, gündemde...

İnternet kullanıcıları, Ender Saraç kimdir sorusuna yanıt arıyor.

Çeşitli iddialarla gündeme gelen Saraç'ın ailesi ve özel hayatı merak konusu.

Evli ve 3 çocuk babası olan Ender Saraç, mezoterapi, kupa hacamat, ozon terapi ve fitoterapi gibi alanlarda uzmanlık yapıyor.

Peki, Ender Saraç kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Ender Saraç'a dair bilgiler...

Ender Saraç kimdir

M. Ender Saraç, 1959 yılında İzmir'de doğdu.

1978-1984 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

1988-1991 yılları arasında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (Yeşilyurt) aile hekimliği ihtisasını tamamlayarak uzman doktor unvanını aldı.

1989-1996 yılları arasında Türkiye'nin ilk "Ayurveda Doktoru" oldu. Ayurveda'nın ileri tekniklerini Hindistan'daki Guru doktorlardan öğrendi.

Ayrıca 1991-1994 yılları arasında Türk Akupunktur Derneği'nin açtığı kurslarda 1,5 yıllık bir eğitim alarak Sağlık Bakanlığı onaylı "Akupunktur Eğitim ve Sertifikası"nı elde etti.

Sonraki yıllarda da Sağlık Bakanlığı onaylı olarak estetik medikal, mezoterapi, kupa hacamat, ozon terapi ve fitoterapi gibi alanlarda eğitimler aldı.

2008-2009 yılları arasında "Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler" programıyla Türkiye'nin en büyük televizyon kanallarında yayınlanan sağlık programıyla tanındı ve sayısız ödül kazandı. Programında lezzetli ve sağlıklı beslenme, doğal tıp yöntemleri, anti-aging ve wellness gibi konulara odaklandı.

2022 yılında "Dünyanın En İyi Doktoru" ödülünü aldı.

Ender Saraç, kendi resmi internet sitesinde kariyerini şu şekilde tanımlıyor;

"Yaklaşık 12 yıldır Türkiye’nin en büyük televizyon kanallarında sayısız ödül almış olan “Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler” programını yapmıştır. Hem lezzetli hem de sağlıklı beslenme, doğal tıp yöntemleri, antiaging ve wellness üzerine sadece Türkiye’ye değil pek çok ülkeye de televizyon aracılığı ile bilgi vermektedir. Programı defalarca “Yılın En İyi Sağlık Programı” seçilmiştir. - 14 kitabı bulunmaktadır. Bu kitapların 3 tanesi çocuk beslenmesi, 2 tanesi erişkin beslenmesi, 1 tanesi de Ramazan beslenmesi üzerinedir. Kitapları milyonlarca satmış ve haftalarca bestseller olmuştur. - Dr. Ender Saraç kişisel gelişimde de özel eğitimler vermektedir. - Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermektedir."