Dua ederken esnemek bakın neye işaret! Hele bir de göz yaşarması varsa... Dua okurken gelen esneme ve göz dolmasının sebebi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, insanlar dua okurken neden esner? Dua okurken neden göz yaşarır? Yanıtı haberimizde...

Dua etmek, Müslümanın her anındadır. Dua ile kalpler huzur bulur, dilekler ve şükürler Rabb'e ulaşır.

Kimileri dua ederken, inanılmaz bir esneme tutar. Esneme ile birlikte yaşaran gözler eşlik eder.

Dua sırasında esnemenin anlamı, merak konusu olmaktadır. Halk arasında "nazar" olarak değerlendirilen bu durumun asıl sebebini sizler için araştırdık.

Peki, dua ederken esnemek ne anlama gelir? İşte yanıtı...

Dua ederken esniyorsanız;

Dinimize göre hapşırmanın Allah katında hoş bir davranış olduğu esnemenin de şeytandan olduğu bilinmektedir.

Allah (c.c)'un kelamı olan Kur'an-ı Kerim okunurken ya da tesbih zikredilirken şeytanın oyalama taktiklerinden birisi esneme olabilir. Müslüman olarak buna aldırış etmeyip var gücüyle ibadetine dikkat etmesi tavsiye edilir.

Biyolojik olarak da esnemek stres azaldığında meydana gelir. Dua okurken Allah'a sığınma durumu insanı rahatlatacağından dolayı esnemeye sebep olabilir.