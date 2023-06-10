Duaların sonunda söylenen "amin" sözü ne anlama gelir; bunun dini dayanağı nedir? Duaların sonunda söylenen “âmin” sözü ne anlama gelir; bunun dini dayanağı nedir? sorusuna cevap arayan vatandaşlar Din İşleri Yüksek Kurulu'na bu soruyu yönelttiler. İşte kurulun bu soruya verdiği yanıt..

Vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettiği soruları Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sorarak meraklarını giderebiliyor.

Sitede yer alan sıkça sorulan sorular bölümünden birçok vatandaş tarafından araştırılan ve merak edilen bir sorunun cevabını sizler için seçtik.

Vatandaşlar " Duaların sonunda söylenen “âmin” sözü ne anlama gelir; bunun dini dayanağı nedir? sorusunu sıklıkla arama motorlarında araştırarak cevap arıyor.

Duaların sonunda söylenen “âmin” sözü ne anlama gelir ve bunun dini dayanağı nedir sorusunun cevabını öğrenmek için Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinden soruya yanıt aradılar. İşte kurulun bu soru hakkında verdiği cevap..

Soru

Duaların sonunda söylenen “âmin” sözü ne anlama gelir; bunun dinî dayanağı nedir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt şu şekilde;

Amin, “kabul buyur” demektir. Dualardan sonra “âmin” deme uygulaması sünnetle sabit olmuştur. Hz. Peygamber (s.a.s.), “İmam ‘âmin’ dediği vakit siz de ‘âmin’ deyiniz. Zira kimin ‘âmin’ demesi meleklerin ‘âmin’ demesine denk gelirse, o kişinin geçmiş günahları affolunur.” (Buhârî, Ezan, 111-112; Müslim, Salât, 62, 87) buyurmuştur. Namazda Fâtiha sûresi okunduktan sonra âmin demek de sünnettir