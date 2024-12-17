Dubai'den iPhone 16 maliyeti şaşırttı! İşte ödenecek tutar...

Yağmur Dinç

Dubai’de iPhone 16 fiyatları Türkiye’ye göre çok daha uygun görünmektedir, ancak Türkiye’de kullanmak için IMEI kayıt ücreti gibi önemli masraflar söz konusu.

Daha uygun fiyata iPhone sahibi olmak isteyenler ise, diğer ülkeleri de hesaba katıyor.

Bu noktada Dubai, en çok tercih edilen ülke oldu.

Hem seyahat yapmak hem de telefonu ucuza getirmek isteyenler, Dubai'ye uçuyor.

GÜNCEL DUBAİ IPHONE 16 FİYATLARI

• iPhone 16 (128 GB): 3.399 AED (31.000 TL)

• iPhone 16 Plus (128 GB): 3.799 AED (34.500 TL)

• iPhone 16 Pro (128 GB): 4.299 AED (39.000 TL)

• iPhone 16 Pro Max (256 GB): 5.099 AED (46.500 TL)

TÜRKİYE MASRAFLARI

IMEI Kayıt Ücreti: 2024 yılı için belirlenen IMEI kayıt ücreti 31.692 TL. Bu ücret ödenmediği takdirde, telefon 120 gün sonra Türkiye’de kullanılamaz hale gelir.

MALİYET

Dubai’den iPhone 16 Pro Max (256 GB) almak isteyen birisi toplamda şu maliyetle karşılaşır:

• Telefon Fiyatı: 46.500 TL

• IMEI Kayıt Ücreti: 31.692 TL

• Toplam: 78.192 TL

Bu durumda, Türkiye’de aynı modelin Apple store satış fiyatı 99.999 TL olduğundan, Dubai’den almak yaklaşık 21.800 TL avantaj sağlayabilir.