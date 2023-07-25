Dudak uçuklattı! Wilfried Zaha ne kadar maaş alacak? Galatasaray, Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı.. Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha'nın ne kadar maaş alacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Zaha'nın alacağı yıllık ücret..

Yeni sezona güçlü bir kadro kurarak girmek isteyen Galatasaray, Wilfried Zaha'yı transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Adı uzun süre Fenerbahçe ile anılan Zaha'nın Galatasaray'a transfer olması sosyal medyada gündeme oturdu.

Wilfried Zaha'nın Galatasaray'a transfer olmasının yankıları sürerken futbolcunun alacağı maaş merak uyandırdı.

Futbolseverler Wilfried Zaha'nın Galatasaray'dan alacağı yıllık ücreti araştırmaya başladı.

Galatasaray resmi sayfasından yaptığı bir açıklama ile Wilfried Zaha'nın alacağı ücreti açıkladı.

Galatasaray maliyetini açıkladı

Galatasaray tarafından yapılan resmi açıklama ile Wilfried Zaha'nın maliyeti belli oldu. Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2.330.000 Euro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4.350.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir."