Haberler



Bilgi



Düğün yapacaklar dikkat! O ilde tamamen yasaklandı! Artık kullanılamayacak

Düğün yapacaklar dikkat! O ilde tamamen yasaklandı! Artık kullanılamayacak İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odasının aldığı karar doğrultusunda İstanbul'daki düğün salonlarında yanıcı ve parlayıcı madde kullanımı yasaklandı.