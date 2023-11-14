Düğün yapacaklar dikkat! O ilde tamamen yasaklandı! Artık kullanılamayacak

İstanbul'da bulunan düğün salonlarında yanıcı ve parlayıcı madde kullanımıyla alakalı önemli bir karar alındı.
İstanbul'da düğün salonlarında yanıcı ve parlayıcı madde kullanımına can güvenliği gerekçesiyle yasaklama geldi.
İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası (İSTDO) düğün ve davet salonlarındaki etkinliklerde can güvenliği gerekçesiyle yanıcı ve parlayıcı maddeleri kullanmama kararı aldı.
Geçtiğimiz günlerde Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda havai fişeklerden kaynaklanan yangında 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan İSTDO Başkanı Adem Sönmez, "Aldığımız karar doğrultusunda özellikle kapalı alanlardaki etkinlikler esnasında kullanılan volkan, mum, köpük, maytap, baloncuk kullanılması yasaklanmıştır." dedi.
Alınan karar doğrultusunda artık İstanbul'da bulunan düğün salonlarında yanıcı ve parlayıcı madde kullanılamayacak..