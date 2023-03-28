Dul ve yetim maaşı zamlandı mı, ne kadar oldu? En düşük dul ve yetim aylığı 2023 En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinden dul ve yetim aylığı alanlar da faydalanacak mı merak ediliyor. Buna göre, en düşük dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç lira oldu sorgulanıyor. Dul ve yetim maaşı zamlandı mı, ne kadar oldu? En düşük dul ve yetim aylığı 2023!

Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu kanunlarına göre, vefat eden kişinin eşine "dul aylığı", çocuğuna ise "yetim aylığı" bağlanır.

Evli olmama, gelir sahibi olmama gibi şartları bulunan bu ödemelerden milyonlarca vatandaşımız faydalanmaktadır.

Dul ve yetim aylığı alanlar, en düşük emekli maaşına gelen artıştan faydalanabilecekler mi merak ediyor.

Emekli maaşı 5 bin 500 liraya yükseldiğinde dul maaşı 4 bin 125 liraya, yetim maaşı da 2 bin 750 liraya yükselmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşına 2 bin lira zam yaparak 7 bin 500 liraya yükseldiğini açıkladı. Bu kapsamda dul ve yetim aylığı alanlar da zam alacak mı araştırılıyor.

Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu 2023? Dul ve yetim maaşına zam geldi mi 2023, dul ve yetim aylığı 7500 TL olacak mı? gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor.

Peki, Dul ve yetim maaşı zamlandı mı, ne kadar oldu? En düşük dul ve yetim aylığı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

Dul ve yetim maaşları zamlandı mı?

Emekli maaşları en düşün 7 bin 500 lira olarak ödenecek. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu imkandan hisseleri oranında yararlanacak.

En düşük dul ve yetim maaşı 2023

Minimum 4 bin 125 lira olarak ödenen dul ve yetim aylıkları 5 bin 625 liraya yükseldi.