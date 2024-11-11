Dünya Bekarlar Günü nedir, neden 11 Kasım'da kutlanır? İşte 11.11'in anlamı...

Yağmur Dinç

Ülkemizde ve dünyada takvimler 11.11 yani 11 Kasım'ı gösterdiğinde, çeşitli kutlamalar ve indirimlere rastlamak mümkündür.

11 Kasım'ın anlam ve önemi, "Single's Day", yani "Bekarlar Günü" olarak geçmektedir.

İlişkisi olmayan kişilere ithafen kutlanan 11.11 tarihi, Çin'de resmi tatil olarak kabul ediliyor.

Aynı zamanda dünya çapında bir alışveriş çılgınlığını da temsil ediyor.

Peki, 11 Kasım ne günü? Dünya Bekarlar Günü nedir, neden 11.11'de kutlanır? İşte bugünün önemi...

DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ: 11 KASIM

Dünya Bekarlar Günü, her yıl 11 Kasım'da kutlanan ve bekarların hayatını, bağımsızlıklarını ve kişisel seçimlerini kutlayan bir gün olarak kabul edilir.

Özellikle Çin'de, 11 Kasım tarihi, rakamlarının dört tek haneli sayıyı temsil etmesi (11.11) nedeniyle "bekarlığın" simgesi olarak görülür.

Bu günde, bekarlar kendilerini ödüllendirebilir veya sadece kendi başlarına vakit geçirebilirler. Ayrıca, ticari alanda da büyük indirimler ve alışveriş kampanyaları düzenlenir.

11.11 SEMBOLÜ

Bu özel günle ilgili olarak şu sembolizmler ilişkilendirilmiştir:

1: 1 rakamı bir bireyi, tek bir kişiyi simgeler.

11: Özel bir günün (11.11) aynı tarafında birbirini bulan ve birlikte olan iki kişi.

2 x (11): Her biri özel günde (11.11) birbirini bulan iki bekar kişiden oluşan iki veya daha fazla çiftin kutlaması.