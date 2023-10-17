Dünya bu olayı konuşuyor! Sahte avukat girdiği 26 davayı kazandı! Gerçek böyle ortaya çıktı.. Kenya'da, üstlendiği 26 davanın tümünü kazanan Brian Mwenda adlı avukatın hiçbir hukuk eğitimi almadığı ve sahte bir avukatlık yaptığı ortaya çıktı...

ensonhaber.com Kenya'da yaşanan bir olay dünya basınında geniş yer buldu. Brian Mwenda isimli bir şahıs aynı isme sahip bir başka avukatın bilgilerini değiştirerek uzun süre avukatlık yaptı. Yerel basında sahte bir avukatın eğitim almamasına rağmen onlarca dava kazandığı bildirildi. Brian Mwenda isimli sahta avukat Kenya'da üstlendiği 26 davanın tamamını kazandı. Hiçbir hukuk eğitimi almadığı halde girdiği tüm davaları kazanan Brian Mwenda, Kenya'da gündeme oturdu. Üstelik sahte avukatın kazandığı davaların kolay davalar olmadığı Sulh, Temyiz Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme'de görülen davaları kazandığı ortaya çıktı. Ancak Yüksek Mahkeme üyelerinin hiçbir şeyden şüphelenmemeleri sosyal medyanın diline düştü. Haberin sosyal medyada gündeme oturmasının ardından birçok Kenyalı, sahte avukata destek ve sevgi mesajı gönderdi. Brian Mwenda'nın sahte avukat olduğu ise gerçek avukatın artık sisteme giriş yapamadığını belirterek şikayetçi olması sonucu fark edildi. Sahte avukat Brian Mwenda olayların açığa çıkmasının ardından tutuklandı..