Dünya futbolu şokta! 32 yaşında futbolu bıraktı! 749 maç, 200 gol, 193 asist ve 15 kupa Belçikalı futbolcu Eden Hazard, 32 yaşında futbolu bırakma kararı aldı. Kariyerinin son durağı Real Madrid olan oyuncu, profesyonel futbol hayatını noktaladı.

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Dünyaca ünlü Belçikalı futbolcu Eden Hazard 32 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Son olarak İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen 32 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Kariyerinde birçok başarıya imza atan Eden Hazard'ın futbolu bırakma kararı alması futbolseverlere büyük üzüntü yaşattı.

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Eden Hazard yaratıcılığı, hızı, top sürmesi ve çalımlarıyla tanınıyordu.

Profesyonel futbol kariyerine 2007/2008 sezonunda Fransa'nın Lille takımında başlayan Eden Hazard 2012 yılına kadar Lille forması giydi.

2012/2013 sezonunda Chelsea'ye transfer olan Eden Hazard 2018/2019 sezonuna kadar Chelsea forması giyerek birçok başarıya imza attı.

Chelsea formasıyla 349 resmi maça çıkan Eden Hazard 110 gole imza attı.

Chelsea'nin ardından La Liga ekiplerinden Real Madrid'e transfer olan Belçikalı yıldız 4 sezon Real Madrid forması giydi. Son dönemde forma şansı bulamayan Hazard, Real Madrid formasıyla çıktığı 75 maçta 6 gol kaydetti.

Kariyerinde 749 resmi maça çıkan Belçikalı futbolcu 200 gol 193 asist ile kariyerini noktaladı.

Belçika A Milli Futbol takımı ile de 119 maça çıkan Eden Hazard milli forma ile 33 gole imza attı.

Eden Hazard'ın kazandığı kupalar

Belçikalı yıldızın kariyerinde kazandığı kupalar şu şekilde;

1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

1 FIFA Kulüpler şampiyonluğu

2 İngiltere Premier Lig şampiyonluğu

2 İspanya La Liga şampiyonluğu

1 Fransa Ligue 1 şampiyonluğu

2 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu

1 İspanya Süper Kupası şampiyonluğu

1 İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu

1 Fransa Kupası şampiyonluğu

1 İspanya Kral Kupası şampiyonluğu

1 UEFA Süper Kupa şampiyonluğu