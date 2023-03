Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? Kadınlar Günü ilk ne zaman kutlandı? Dünya Kadınlar Günü, bugün 8 Mart gününde kutlanıyor. Bu özel günün önemi ve nasıl ortaya çıktığı merak ediliyor. Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1921 yılında uluslararası gün olarak ilan edilmişti. İşte ortaya çıkış hikayesi...

Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmesinin sonrasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bütün dünyada aynı gün kutlanmakta olan bir özel gündür. Bu özel gün 1921 yılında resmen kabul edilmiştir. Kadınların karşılaştığı ayrımcılık ele alınmakta, siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan hakların eşit olması gerektiği savunulmaktadır. Peki Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı?

Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı?

Kadınlar Günü'nün ortaya çıkış hikayesi sorgulanmaktadır. Amerika Sosyalist Partisi, 28 Şubat 1909 tarihinde New York'ta bir "Kadınlar Günü" düzenledikten sonra, 1910 Uluslararası Sosyalist Kadın Konferansı her sene bir "Kadınlar Günü" düzenlenmesini tavsiye etmiştir. Sonrasında 1917 yılında Sovyet Rusya'da kadınlar oy hakkı kazandıktan sonra 8 Mart tarihi ulusal bir bayram ilan edilmiştir.

Kadınlar Günü, 1967 yılında feminist hareket tarafından benimsenmiştir. O zamana dek ağırlıklı olarak sosyalist hareketler ve komünist ülkeler tarafından kutlanmaya devam edilmiştir. Birleşmiş Milletler tarafından 1975 yılında kutlanmaya başlanmıştır.

Günümüzde Dünya Kadınlar Günü bazı ülkelerde resmî tatil olarak ilan edilmiş, bazı ülkelerde ise büyük ölçüde görmezden gelinmektedir. Bazı ülkelerde protesto günü olarak bilinirken, bazılarında ise kadınlığı kutlayan bir gün olarak belirtilir.

"Dünya Kadınlar Günü" olarak 8 Mart gününün belirlenmesinin hikayesi merka edilmektedir. Bugünü özel yapan hikaye hakkında pek çok iddia bulunmaktadır. Bunlardan biri, Rusya'da çarlığın yıkılmasına yol açan 1917 Şubat Devrimi'nin 8 Mart günü yapılan kadın yürüyüşü ve grevleri ile başlamış olması, ardından bir diğeri 8 Mart 1908'de ABD'nin New York kentinde çoğu sosyaIist olan kadın işçilerin öncülüğünde sendikal haklar ve kadınlara oy hakkı talepleriyle gerçekleşen miting, bir başkası ise 8 Mart 1857'de yine ABD'nin New York kentindeki bir tekstil fabrikasında grevci işçilere polisin saldırması, işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, peşinden de çıkan yangında işçilerin kurulan barikatlar nedeniyle kaçamamaları sonrasında 120 kadın işçinin ölmesi olayıdır. Yine bir başkası ise 25 Mart 1911'de New York'ta gerçekleşmiş Triangle Gömlek Fabrikası yangını olarak bilinmektedir.

Birleşmiş Milletler'in resmî web sitesinde yazan olay ise Rusya'da Çarlığa son veren 1917 Şubat Devrimi'nin Gregoryen takvime göre 8 Mart günü kadınların protesto eylemleri ve grevleri ile başlamış olduğu olayıdır.

8 Mart Kadınlar Günü ülkemizde ilk defa; 1921 senesinde kutlanmaya başlanmıştır.