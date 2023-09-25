Dünya onu konuşuyor! 38 yaşındaki Ronaldo'dan rüya gibi başlangıç! 8 maç 9 gol 5 asist.. Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo yeni sezona mükemmel bir başlangıç yaptı. 38 yaşındaki Ronaldo performansıyla göz doldurdu..

ensonhaber.com Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo bu sezona fırtına gibi başladı. 38 yaşında olan dünyaca ünlü Portekizli yıldız performansıyla futbol dünyasını kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan'a transfer olarak uzun süre gündemden düşmeyen Ronaldo dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Dünyaca ünlü birçok yıldız futbolcunun transfer olduğu Suudi Arabistan Pro Lig'i son dönemde futbolseverlerin ilgisini çekmeye başladı. Cristiano Ronaldo'nun yanısıra Anderson Talisca, Sadio Mane, Marcelo Brozovic ve Alex Telles gibi isimlerin bulunduğu Al-Nassr bu sezon oynadığı 7 maçta 5 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Ronaldo şov yapıyor 38 yaşındaki Cristianı Ronaldo bu sezon oynadığı 8 resmi maçta 9 gol 5 asist ile oynadı. Takımının attığı 14 gole etki eden Ronaldo yeni sezona damga vuruyor. Sosyal medya Cristiano Ronaldo'nun bu performansını şaşkınlıkla izlerken yıldız futbolcunun bu sezon kaç gol atacağı merak uyandırıyor. Cristiano Ronaldo geçen sezon Al Nassr formasıyla 19 gol 2 asist ile oynamıştı.

Salih Demirgan

Seo Editor

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