Dünya onu konuşuyor! Melissa Vargas'ın hayatı merak uyandırdı! İşte Melissa Vargas'ın bilinmeyenleri.. CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na damga vuran Melissa Vargas'ın hayatı ve kariyeri merak uyandırıyor. İşte milli voleybolcu Melissa Vargas'ın bilinmeyenleri..

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FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan Filenin Sultanları şimdide CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale kaldı.

Milli takımımızda en dikkat çeken isimler arasında ise Küba asıllı milli voleybolcumuz Melissa Vargas oldu.

FIVB Milletler Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu seçilmeyi başaran Melissa Vargas, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na da damgasını vurmaya devam ediyor.

Gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Melissa Vargas hakkında aramalar hız kazandı.

Milli takımımızın dün İtalya'yı 3-2 yenerek finale kaldığı maçta gösterdiği muhteşem performans ile dikkat çeken Melissa Vargas voleybol camiasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Peki, kimdir Melissa Vargas? İşte Melissa Vargas'ın merak edilenleri..

Melissa Vargas kimdir?

Tam adı Melissa Teressa Vargas Abreu olan Vargas 16 Ekim 1999'da Küba'da dünyaya geldi.

Lise yıllarında Cienfuegos Cuba takımıyla antrenmanlara çıkmaya başlayan Vargas, 12 yaşında Küba alt yaş milli takımlarında forma giymeye başladı.

16 yaşındayken Çekya takımlarından Agel Prostejov'a transfer olan Vargas Çekya'da voleybol oynarken ilk kez sakatlık yaşadı. Melissa Vargas tedavi olmak için ülkesi Küba'ya döndü ancak ülkesinin ona sunduğu koşulları beğenmeyen ailesi Vargas'ı özel bir hastanede tedavi ettirmek istedi.

Bu olayın ardından Küba Voleybol Federasyonu ile Vargas'ın arası açıldı ve federasyon aldığı bir karar ile Melissa Vargas'ı milli takımdan 4 sene men etme kararı aldı.

Vargas alınan bu kararın ardından İsviçre ekiplerinden Volero Zürih'e transfer oldu. Burada iyi bir performans sergileyen Vargas dikkatleri üzerine çekti. 2018-19 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer oldu.

2021 yılında Türk vatandaşlığı alan Melissa Vargas'a, 9 Nisan'daki bir törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kimlik verildi. Türk vatandaşlığına geçmesiyle Melissa olan ilk adını Türkçeleştirerek Melisa olarak değiştirdi.

Melissa Vargas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, kendisine duyulan güvenden mutlu olduğunu, A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı formasını giymek için sabırsızlandığını ve Türk Milli Takımı için elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etmişti.