Dünya yıldızı Galatasaray'a haber yolladı! Galatasaray'da Süper Lig'i sallayacak gelişme Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna katmak istediği ancak İngiltere'de kalmayı tercih eden yıldız futbolcu pişman oldu. Ocak ayında Galatasaray'a gelmek için haber gönderdiği iddia edildi..

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Yaz transfer sezonunda yaptığı iddialı transferler ile dikkatleri üzerine çeken Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı kırmızılılar, Ocak ayı transfer dönemi için şimdiden çalışmalarına başladı.

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna katmak istediği dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Youri Tielemans, kariyerine İngiltere'de devam etme kararı almıştı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa forması giyen Belçikalı Youri Tielemans'ın takımında mutsuz olduğu ve menajeri aracılığıyla Galatasaray'a haber gönderdiği iddia edildi.

Kariyerinde Anderlecht, Monaco ve Leicester City formaları giyen 26 yaşındaki Tielemans sezon başında Aston Villa'ya transfer oldu.

Okan Buruk yönetiminde yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, Trendyol Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde namağlup olarak yoluna devam ediyor.

Süper Lig'de 2. sırada bulunan Galatasaray, oynadığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 2 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik elde ederek 2. sıraya yerleşti.

Ocak ayında görüşülecek

Youri Tielemans, Aston Villa'da forma şansı bulamadığı için teknik direktör Unai Emery ile sorun yaşıyor.

Aston Villa formasıya bu sezon tüm kulvarlarda 12 maçta süre alan Youri Tielemans, gol ve asist katkısı veremedi.

Belçikalı orta saha, sürekli forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Tielemans'ın bu nedenle Galatasaray'a haber yolladığı iddia edildi.

Galatasaray'ın bu teklifi Ocak ayında değerlendireceği iddia ediliyor..