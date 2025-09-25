Dünyaca ünlü illüzyon! Hangi kare daha koyu: A mı, B mi?

Optik illüzyonlar, gözlerinizin gördüğü ile beyninizin yorumladığı arasındaki bilgi boşluklarını istismar etmeleriyle ünlüdür.

Bu illüzyon görüntüleri genellikle zihninizi kandırmak için desenler, ışık ve öğelerin stratejik yerleşimlerini kullanır ve bu zorlu illüzyonlar, ince farkları fark etme yeteneğinizi tam da bu anda ölçer.

Bu son derece popüler görsel illüzyon, A ve B ile işaretlenmiş karelerden hangisinin daha koyu olduğunu bulmanız gereken bir meydan okuma sunuyor.

Bu gizemin cevabını 5 saniyede bulabilir misiniz? Bakalım!

İşte en keskin zekalılara özel optik illüzyon! Görsel algısı en güçlü kişilerden biri olduğunuzu düşünüyorsanız, hangi dama karesinin daha koyu olduğunu bulmak için bu illüzyon yarışmasına katılın.

Tahmin yok, sizin gibi dahi bir zeka bu cevaba kesin bir cevap bulmalı.

Önce 5 saniyelik bir zamanlayıcı ayarlayalım. Zaman hızla akıp gidecek. O yüzden kendinizi hazırlayın, sessiz bir yer bulun ve tüm dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırın. Son derece odaklanmanızı istiyoruz.

Kareyi tek başına inceleyin. Hangisi daha koyu görünüyor? A mı, B mi?

Haydi pes etmeyin! Zaman hızla akıp giderken, zamana ve bu mücadeleyi başaramayanların yüzde 99'una karşı bir yarış var.

Hangi karenin daha koyu olduğunu buldunuz mu - A mı yoksa B mi?

Her iki kare de aynı tonda. Bu illüzyon, her iki karenin de farklı renk tonlarında görünmesini sağlıyor ama aslında aynı tondalar.

Bu dama illüzyonu, Adelson'ın Dama Tahtası Gölge İllüzyonu olarak da bilinir.