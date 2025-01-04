Dünyada kaç canlının nesli tükendi? Nesli tükenen hayvanlar hangileri?

Hüseyin Topuz

Dünyamız, milyonlarca yıldır üzerinde sayısız canlı türünü barındıran bir yaşam sahnesi olmuştur.

Ancak, insan faaliyetleri ve doğal değişimler sonucunda birçok tür, zaman içinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış ve bir kısmı tamamen tükenmiştir.

Dünyada nesli tükenen canlıların tam sayısını belirlemek zordur çünkü geçmişte nesli tükenen birçok tür hakkında yeterli veri yoktur.

Ancak, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) Kırmızı Listesi’ne göre, yaklaşık 42.100 türün tehdit altında olduğu, bunların bir kısmının ise zaten neslinin tükenmiş olduğu bilinmektedir.

Birçok tür bugün ciddi tehditlerle karşı karşıya. Habitat kaybı, iklim değişikliği, aşırı avlanma ve kirlilik, canlıların neslinin tükenmesine neden olan başlıca etkenlerdir.

Son birkaç yüzyılda kaydedilmiş nesli tükenen hayvanlardan bazıları şunlardır;

Dodo (Raphus cucullatus)

1600'lerde Mauritius adasında insanların avlanması ve habitat kaybı nedeniyle tükenmiştir.

Mamut (Mammuthus primigenius)

Buzul çağının sonunda, yaklaşık 4.000 yıl önce tükenmiştir.

Tazmanya Kaplanı (Thylacinus cynocephalus)

1936’da son bireyinin ölümüyle nesli tükenmiştir.

Kelebek Güvercin (Ectopistes migratorius)

20. yüzyılın başlarında avlanma ve habitat kaybı nedeniyle yok olmuştur.

Steller Deniz İneği (Hydrodamalis gigas)

18. yüzyılda aşırı avlanma nedeniyle tükenmiştir.

Altın Kurbağa (Incilius periglenes)

1989’dan beri doğada görülmediği için neslinin tükendiği kabul edilmektedir.