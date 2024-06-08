Dünyadaki "Cehennem Kapısı" ortaya çıktı! Bakın "Cehennem Kapısı" neredeymiş… Dünyadaki en ilginç oluşumlardan biri olan ve Cehennem Kapısı olarak bilinen o yer ortaya çıktı. İklim değişikliği nedeniyle giderek büyüyen bu oluşum görenleri hayrete düşürdü. İşte, uzaydan bile görülebilecek kadar büyüyen o oluşum…

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Dünyadaki doğal oluşumlar arasında bulunan ve dünyadaki cehennem kapısı olarak adlandırılan o oluşum görenleri hayrete düşürdü. Bu muazzam coğrafi özellik tamı tamına 200 dönüm genişliğinde ve 300 fit derinliğinde devasa bir alanda yer alır.

Yaşanan iklim sorunları nedeniyle giderek büyüyen Batagaika Krateri yani Cehennem Kapısı uzaydan bile görünebilecek konuma geldi.

Başlangıçta donmuş toprağın altından önceden donmuş metan gazının salınması sonucu oluşmuş ve iklim değişikliğinin etkisiyle işler beklenenden daha hızlı gelişmesine neden oldu.

Cehennem kapısı bakın neredeymiş…

Cehennem Kapısı olarak bilinen krater oluşumu Sibirya’nın Yana Dağları’nda yer alıyor. Her ne kadar ilginç bir oluşum olarak görülüyor olsa da bu oluşum aynı zamanda sera gazı metanın hava yoluyla yayılmasına da neden oluyor.

Konuyla alakalı çalışma yapan uzmanlar, kalan metanın tamamen atmosfere sızacağını öngörüyor. Ayrıca uzamnalar, permafrostun neredeyse tamamen eriyip alttaki ana kayayı ortaya çıkarmasına rağmen erimeye ve zararlı gazlar salmaya devam edebileceğini söyledi. Bu dramatik coğrafi sürecinde ne yazık ki yerel ekosistemler üzerinde büyük etkisi var.