Dünyanın en çok indirilen uygulamaları açıklandı: Instagram, TikTok, WhatsApp…

- TikTok, 3,8 milyar indirme ile dünyanın en çok indirilen uygulaması oldu.
- Instagram ve WhatsApp, sırasıyla 3,5 milyar ve 3,2 milyar indirme sayısı ile onu takip etti.
- Meta ve yapay zeka araçları arasında yoğun rekabet sürüyor.
Dijital dünyada dengeler değişiyor…
2026 yılının en güncel verilerine göre dünyanın en çok indirilen mobil uygulamaları listesi belli oldu.
Kısa video devi TikTok, milyarlarca kullanıcısıyla zirvedeki yerini korumaya çalışırken; Mark Zuckerberg liderliğindeki Meta (Instagram, WhatsApp, Facebook) ve hızla yükselen yapay zeka araçları arasında nefes kesen bir rekabet yaşanıyor.
Peki, uygulama mağazalarında bu yılın şampiyonu kim oldu?
İşte App Store ve Google Play verilerine göre listenin başında yer alan uygulamalar…
DÜNYANIN EN ÇOK İNDİRİLEN 20 MOBİL UYGULAMASI
1-TikTok / Douyin: 3,8 Milyar İndirme
2-Instagram: 3,5 Milyar İndirme
3-WhatsApp: 3,2 Milyar İndirme
4-Facebook: 3,1 Milyar İndirme
5-YouTube: 2,9 Milyar İndirme
6-Threads: 1,8 Milyar İndirme
7-CapCut: 1,6 Milyar İndirme
8-Messenger: 1,5 Milyar İndirme
9-Telegram: 1,4 Milyar İndirme
10-Temu: 1,2 Milyar İndirme
11-ChatGPT: 1,1 Milyar İndirme
12-Snapchat: 950 Milyon İndirme
13-Spotify: 880 Milyon İndirme
14-Shein: 850 Milyon İndirme
15-Zoom: 780 Milyon İndirme
16-Netflix: 720 Milyon İndirme
17-X (Twitter): 690 Milyon İndirme
18-Aliexpress: 650 Milyon İndirme
19-Pinterest: 580 Milyon İndirme
20-Uber: 520 Milyon İndirme