Dünyanın en çok indirilen uygulamaları açıklandı: Instagram, TikTok, WhatsApp… Dijital dünyanın zirvesi el değiştirdi! 2026 yılının en güncel verilerine göre en çok indirilen uygulamalar listesi açıklandı. Peki, listenin başında hangi uygulama var?