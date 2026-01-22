Abone ol: Google News

Dünyanın en çok indirilen uygulamaları açıklandı: Instagram, TikTok, WhatsApp…

Dijital dünyanın zirvesi el değiştirdi! 2026 yılının en güncel verilerine göre en çok indirilen uygulamalar listesi açıklandı. Peki, listenin başında hangi uygulama var?

Yayınlama Tarihi: 22.01.2026 15:32
  • TikTok, 3,8 milyar indirme ile dünyanın en çok indirilen uygulaması oldu.
  • Instagram ve WhatsApp, sırasıyla 3,5 milyar ve 3,2 milyar indirme sayısı ile onu takip etti.
  • Meta ve yapay zeka araçları arasında yoğun rekabet sürüyor.

Dijital dünyada dengeler değişiyor…

2026 yılının en güncel verilerine göre dünyanın en çok indirilen mobil uygulamaları listesi belli oldu.

Kısa video devi TikTok, milyarlarca kullanıcısıyla zirvedeki yerini korumaya çalışırken; Mark Zuckerberg liderliğindeki Meta (Instagram, WhatsApp, Facebook) ve hızla yükselen yapay zeka araçları arasında nefes kesen bir rekabet yaşanıyor.

Peki, uygulama mağazalarında bu yılın şampiyonu kim oldu?

İşte App Store ve Google Play verilerine göre listenin başında yer alan uygulamalar…

DÜNYANIN EN ÇOK İNDİRİLEN 20 MOBİL UYGULAMASI

1-TikTok / Douyin: 3,8 Milyar İndirme

2-Instagram: 3,5 Milyar İndirme

3-WhatsApp: 3,2 Milyar İndirme

4-Facebook: 3,1 Milyar İndirme

5-YouTube: 2,9 Milyar İndirme

6-Threads: 1,8 Milyar İndirme

7-CapCut: 1,6 Milyar İndirme

8-Messenger: 1,5 Milyar İndirme

9-Telegram: 1,4 Milyar İndirme

10-Temu: 1,2 Milyar İndirme

11-ChatGPT: 1,1 Milyar İndirme

12-Snapchat: 950 Milyon İndirme

13-Spotify: 880 Milyon İndirme

14-Shein: 850 Milyon İndirme

15-Zoom: 780 Milyon İndirme

16-Netflix: 720 Milyon İndirme

17-X (Twitter): 690 Milyon İndirme

18-Aliexpress: 650 Milyon İndirme

19-Pinterest: 580 Milyon İndirme

20-Uber: 520 Milyon İndirme

