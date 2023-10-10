Dünyanın en eski 3. kilisesiydi! İsrail ordusu Gazze'de bulunan Aziz Porphyrius kilisesini bombaladı Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail ordusu Gazze'de bulunan ve dünyanın en eski 3. kilisesi olma özelliği taşıyan Aziz Porphyrius'u bombaladı.

ensonhaber.com Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, 1600 yıllık geçmişi bulunan, dünyanın en eski kiliselerinden olan Aziz Porphyrius'u havaya uçurdu. İzzeddin El Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonuna karşı saldırılarla cevap veren İsrail kutsal değerleri hiçe saymaya devam ediyor. İsrail, Gazze’de bulunan ve dünyanın en eski 3. kilisesi olma özelliği taşıyan Saint Porphyrius kilisesini bombaladı. İsrail ordusu, Gazze'deki 7 camiden sonra bu kez 1616 yıllık tarihe sahip olan dünyanın en eski 3. Rum Ortodoks Kilisesi Aziz Porphyrius'u bombalamasıyla gündeme oturdu. İsrail'in bu hamlesi sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.