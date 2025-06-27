Dünyanın en güçlü kara orduları belli oldu: Türk ordusu sıralamaya damga vurdu!

Global Firepower tarafından yayımlanan 2025 yılı “Askeri Güç Endeksi” raporuna göre, ülkelerin kara orduları sadece araç, tank ve topçu sayısıyla değil; lojistik, insan gücü, savunma sanayisi ve jeopolitik hazırlık gibi 60’tan fazla kriterle değerlendirildi. Bu kapsamlı sıralamada Türkiye, dünyada 8. sırada yer alarak dikkatleri üzerine çekti.

Listenin başında gelen ülkeler sırasıyla; ABD, Rusya, Çin, Hindistan, Güney Kore, Birleşik Krallık ve Fransa olurken, Türkiye 2025’te Japonya’yı geride bırakarak güçlü yükselişini perçinledi.

Türkiye’nin bu performansı, NATO içindeki en büyük ikinci kara ordusu olma özelliğini de somut olarak ortaya koymayı başardı.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ KARA ORDULARI

1.Amerika Birleşik Devletleri

2.Rusya

3.Çin

4.Hindistan

5.Güney Kore

6.İngiltere

7.Fransa

8.Japonya

9.Türkiye

10.İtalya

Listenin 9. sırasında yer alan Türkiye, sahip olduğu zırhlı araç filosu ve topçu sistemleriyle birçok gelişmiş ülkeyi geride bırakıyor. Kara kuvvetlerine ait araç, tank ve topçu sayısı, ülkenin savunma kapasitesine dair önemli ipuçları veriyor.