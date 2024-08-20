Dünyanın en güzel 10 kadını belli oldu! Güzellikleri dillere destan, yüzleri altın orana sahip... Dünyanın en güzel 10 kadını listelendi. Dünyaca ünlü olan bir estetik cerrahı tarafından hazırlanan listede yer alan o isimler güzellikleriyle bir kez daha büyülediler. İşte, dünyanın en güzel kadınları...

Editör: Seda Yeşilyurt

Dünyanın en ünlü estetik cerrahlarından Dr. Julian De Silva, geçtiğimiz günlerde birçok kişi tarafından merak edilen bir araştırmanın sonucunu kamuoyuyla paylaştı.

Ünlü estetisyen, matematiksel hesaplamalar ile dünyaca ünlenmiş isimler arasından en güzel 10 kadını beliledi.

Estetisyenin, "altın oran" adını verdiği matematik hesaplamalarına dayanan listede ilk sırada yer alan isim güzelliğini bir kere daha kanıtlamış oldu.

İŞTE DÜNYANIN EN GÜZEL 10 KADINI

1 - BELLA HADİD

Altın Oran Sonucu: 94.35

Bella Hadid, çarpıcı bir yüz simetrisi ile "dünyanın en güzel yüzüne sahip" kadın olarak seçildi. Üstelik yüzü mükemmellikten sadece yüzde 0,3 gibi çok ufak bir farka sahip.

2 - BEYONCE

Altın Oran Sonucu: 92.44

Listenin 2. sırasında yer alan Beyoncé, alnında ve kaş bölgesi sayesinde yüksek bir puan almayı başararak dünyanın en güzel kadınları listesine girdi.

3 - AMBER HEARD

Altın Oran Sonucu: 91.85

Adını sıklıkla spekülasyonlarla duyduğumuz güzel oyuncularından biri olan Amber'in burnunun ve çenesinin şekli sayesinde listeye 3. sıradan dahil oldu.

4 - ARIANA GRANDE

Altın Oran Sonucu:: 91.81

Listenin dördüncü sırasında yer alan Ariana, alın ve çene yapısı sayesinde iyi bir puan almayı başardı.

5 - TAYLOR SWIFT

Altın Oran Sonucu: 91.64

Dünyanın en çok dinlenen yıldızlarından olan Taylor Swift, yeteneği kadar güzelliğiyle de gönülleri fetheden güzeller arasında yer alırken, çenesi ve dudakları sayesinde yüksek puan almayı başararak, listenin 5. sırasında yer aldı.

6 - KATE MOSS

Altın Oran Sonucu: 91.05 Dünyanın en güzel modellerinden biri olarak bilinen Kate Moss alnında ve kaşlarındaki yapı sayesinde yüksek puan alarak listenin 6. sırasına yerleşmeyi başardı.

7- SCARLETT JOHANSSON

Altın Oran Sonucu: 90.91 Johansson'ın yüzü, ince kaşları medeniyle puan kırılmasına sebep olarak listenin 7. sırada yerini aldı.

8 - NATALİE PORTMAN

Altın Oran Sonucu: 90.51 Kaş bölgesi notunu düşüren Natalie, bu listede 8. sırada yer alarak dünyanın en güzel yüzlerinden birine sahip.

9 - KATY PERRY

Altın Oran Sonucu: 90.08 Katy Perry burnunun konumu ile altın oran hesaplamasında yüksek bir puan alarak 9. sıraya yerleşti.

10 - CARA DELEVİNGNE

Altın Oran Sonucu: 89.99 Altın oran hesaplamasında dudakları ve kaşları en yüksek puanı alan Cara, listenin 10. sırasında yer aldı.