Dünyanın en iyi havayolları değişti: THY bakın kaçıncı sıraya yerleşti

Dünya genelinde havayolu şirketlerini değerlendiren Skytrax, 2025 yılına ait Dünya Havayolu Ödülleri sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Binlerce yolcunun katılımıyla hazırlanan bu prestijli sıralamada, merakla beklenen isimlerden biri de Türk Hava Yolları (THY) oldu.
Küresel ölçekte hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, kabin içi konfor ve uçuş ağı gibi kriterlerin değerlendirildiği listede THY'nin aldığı pozisyon dikkatleri üzerine çekti.
İşte dünyanın en iyi havayolları ve THY’nin sıralaması:
DÜNYANIN EN İYİ HAVAYOLLARI
1. Qatar Airways
2. Singapore Airlines
3. Cathay Pacific Airways4.
4. Emirates
5. ANA All Nippon Airways
6. Türk Hava Yolları
7. Korean Air
8. Air France
9. Japan Airlines
10. Hainan Airlines