Dünyanın en iyi havayolları değişti: THY bakın kaçıncı sıraya yerleşti Dünyanın en iyi havayolları listesi güncellendi. Türk Hava Yolları’nın (THY) sıralamadaki yeri merak konusu oldu. İşte dünyanın en iyi havayolları şirketleri…