Dünyanın en iyi salataları belli oldu! Türkiye’den o 5 lezzetli salata listeye girdi… Çevrimiçi yemek rehberi olan TasteAtlas bu kez dünya çapındaki salataları değerlendirdi. Listeye Türkiye’den birkaç lezzette ismini yazdırmayı başardı. Özellikle dikkat çeken gün tabağının olmazsa olmazı kısır bakın kaçıncı sırada yer aldı...

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Dünya genelindeki mutfak lezzetlerini araştıran ve belli kategorilerdeki en iyileri listeleyen TasteAtlas bu kez dünyanın en iyi salatalarını inceledi.

Araştırmalarının ardından TasteAtlas tarafından en lezzetli salataların belirlendiği rehber yayınlandı. Birçok ülkeden lezzetlerin yer aldığı rehberde Türkiye birden fazla lezzetiyle yer buldu.

Listeye beş farklı salatayla adını yazdırmayı başaran salatalarımızda en dikkat çekeni kısır oldu. Kısır diğer salata çeşitlerimiz arasında en beğenilen olurken bakın kaçıncı sırada yer aldı.

İşte, dünyanın en iyi salataları…

1-Som Tam (Yeşil Papaya Salatası) - Tayland: İnce yeşil papaya şeritleri, kavrulmuş yer fıstığı, yeşil fasulye, domates, sarımsak, kırmızı biber, balık sosu, kurutulmuş karides, palmiye şekeri ve limonla keskin bir sos ile hazırlanan bir salata.

2-Fattoush (Fettuş) - Lübnan: Geleneksel lavaş parçalarının üzerine marul, turp, çıtır salatalık, domates, biber ve soğan gibi sebzelerle hazırlanır.

3-Caprese - İtalya: Taze mozzarella peyniri, domates ve fesleğenle hazırlanıp tuz ve zeytinyağı ile tatlandırılır. Caprese, İtalyan mutfağının vazgeçilmez bir klasiğidir.

4-Ovcharska - Bulgaristan: Mantar, yumurta ve jambonla hazırlanan Ovcharska bitkisel yağla karıştırılır. Özellikle yaz aylarında tercih edilir.

5-Smacked Cucumber (Pai Huang Gua) - Çin: Salatalık, sarımsak, susam yağı, siyah sirke ve soya sosu ile hazırlanan Pai Huang Gua Tibet mutfağı başta olmak üzere popüler bir Asya yemeğidir.

6-Şopska - Bulgaristan: Doğranmış domates, salatalık, soğan, közlenmiş veya çiğ biber ve Bulgar peynirinden oluşan Şopska salatası Bulgaristan'ın ulusal yemeklerinden biridir.

7-Horiatiki - Yunanistan: Domates, dilimlenmiş kırmızı soğan, iri dilimlenmiş salatalık, zeytin, beyaz peynir, kekik, tuz, karabiber ve isteğe bağlı sos kullanılarak hazırlanır.

8-Houria - Tunus: Havuç, harissa, sirke, sarımsak, kimyon tohumu ve zeytinyağından oluşur. Haşlanmış yumurta, beyaz peynir, kişniş ve zeytin gibi çeşitli malzemelerle zenginleştirilerek servis edilir.

9-Mechouia - Tunus: Izgarada pişirilmiş soğan, biber, domates ve sarımsak ile hazılranır ve üzerine zeytinyağı, kimyon, tuz ve karabiber ilave edilerek sunulur.

10-Dakos - Yunanistan: Girit'e özgü Dakos salatası kurutulmuş ekmek veya arpa peksimeti üzerine myzithra peyniri, domates, zeytin, kapari ve zeytinyağıyla hazırlanır.

Dünyanın her yerinden lezzetli salataların yer aldığı ve Türkiye'den de 5 lezzetin yer aldığı listede, günlerin olmazsa olmazı kısır 13. sırada, piyaz 17. Sırada yer aldı. Zeytin piyazı 31. sırada yer alırken, semizotu salatası 36. sırada ve patlıcan salatası 38. sırada yer aldı. Listenin 71. sırasında ise çoban salatası yer aldı.