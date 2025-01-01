Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı! Türkiye damak çatlatan lezzetiyle zirveye yerleşti

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Çevrimiçi bir yemek rehberi olan Taste Atlas yemek konusunda ki araştırmalarını yeniledi. Bu kez sandviçlerin değerlendirildiği listede Türkiye’nin sıralaması şaşırttı

Damak çatlatan birçok lezzetin bulunduğu söz konusu listede yer alan o sandviçler hem Türkiye’nin hem de tüm dünyanın favorileri arasında listeye dahil olmuş.

TasteAtlas’ın açıkladığı “Dünyanın En İyi 100 Sandviçi” listesinde, Türkiye'nin ünlü lezzeti 5 üzerinden 4.7 puanla birinci sırada yer alarak tüm dünyayı geride bıraktı. İşte dünyaca ünlü en lezzetli sandviçleri…

DÜNYANIN EN İYİ SANDVİÇLERİ

10- AREPA ANDINA, VENEZUELA

9- SANGUCHE DE MILANESA, ARJANTİN

8- SKAGEN TOSTU, İSVEÇ

7- CHORIPAN, ARJANTİN

6- ISTAKOZLU SANDVİÇ, ABD

5- BANH MA HEO QUAY, VİETNAM

4- SPIEDIE, ABD

3- SANDWICH DE LOMO, ARJANTİN

2- BUTIFARRA, PERU

1- TOMBIK DÖNER, TÜRKİYE