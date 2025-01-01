Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı! Türkiye damak çatlatan lezzetiyle zirveye yerleşti

Çevrimiçi bir yemek rehberi olan Taste Atlas yemek konusunda ki araştırmalarını yeniledi. Bu kez sandviçlerin değerlendirildiği listede Türkiye’nin sıralaması şaşırttı
Damak çatlatan birçok lezzetin bulunduğu söz konusu listede yer alan o sandviçler hem Türkiye’nin hem de tüm dünyanın favorileri arasında listeye dahil olmuş.
TasteAtlas’ın açıkladığı “Dünyanın En İyi 100 Sandviçi” listesinde, Türkiye'nin ünlü lezzeti 5 üzerinden 4.7 puanla birinci sırada yer alarak tüm dünyayı geride bıraktı. İşte dünyaca ünlü en lezzetli sandviçleri…
DÜNYANIN EN İYİ SANDVİÇLERİ
10- AREPA ANDINA, VENEZUELA
9- SANGUCHE DE MILANESA, ARJANTİN
8- SKAGEN TOSTU, İSVEÇ
7- CHORIPAN, ARJANTİN
6- ISTAKOZLU SANDVİÇ, ABD
5- BANH MA HEO QUAY, VİETNAM
4- SPIEDIE, ABD
3- SANDWICH DE LOMO, ARJANTİN
2- BUTIFARRA, PERU
1- TOMBIK DÖNER, TÜRKİYE