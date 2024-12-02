Dünyanın en iyi şehirleri listesi 2025: İstanbul bakın kaçıncı sırada...

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Pazarlama danışmanlık şirketi Resonance, 2025 yılına ait dünyanın en iyi şehirleri sıralamasını yayımladı.

Sıralama, şehirlerin yaşam kalitesi, kültürel zenginlik, iş fırsatları, altyapı, sağlık hizmetleri ve çevresel faktörler gibi pek çok farklı kritere dayanarak oluşturuldu.

Liste, şehirlerin dünya çapında nasıl değerlendirildiğini gözler önüne sererken, İstanbul'un sıralamadaki yeri ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İşte Resonance'in yayınladığı listeye göre, dünyanın en iyi şehirleri:

DÜNYANIN EN İYİ ŞEHİRLERİ

Sonuçlara göre, Londra, New York ve Paris, 2025'in en iyi şehirleri arasında üst sıralarda yer alırken, Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul 28. sırada kendine yer buldu. Listenin devamı şu şekilde;

1. Londra - İngiltere

2. New York - ABD

3. Paris - Fransa

4. Tokyo - Japonya

5. Singapur

6. Roma - İtalya

7. Madrid - İspanya

8. Barcelona - İspanya

9. Berlin - Almanya

10. Sydney - Avustralya.