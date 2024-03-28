Dünyanın en kalabalık yeri olarak anılıyor! İşte, elektriğin bile olmadığı ve binlerce kişinin yaşadığı o yer… Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği bu ada dünyanın en kalabalık yeri olarak anılıyor. Bu adada neredeyse hiçbir şey yok ama yine de kalabalık. İşte, elektriğin bile olmadığı dünyanın en kalabalık adası…

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Bir yer düşünün ne elektrik ne başka bir şey ama yine de dünyanın en kalabalık yeri olarak anılan özellikle de büyüklerimizin dediği komşular adeta aileniz gibidir sözünün tam karşılığı olan o yer, Santa Cruz adacığı olurdu.

O sözde sonuna kadar haklılar çünkü bu adada yaşayan herkes birbiriyle akraba. Kolombiya'nın Bolivar kıyılarında bulunan 'Santa Cruz del Islote' adacığı, yaklaşık 10 dönümlük bir alanı kapsıyor ve tamamı 45 aileden gelen 1200 sakiniyle, "dünyanın en kalabalık yeri" olarak anılıyor.

Adada toplam 97 ev bulunuyor, sakinlerinin tamamı teneke çatılarla donatılmış 10 mahallede yaşıyor. Bu adacık o kadar küçük ki, bir ucundan diğer bir ucuna tekneyle gitmek sadece dakikalar alıyor.

Bu adada hiçbir şey yok…

Dünyanın en kalabalık yeri olarak anılan bu adacıkta asayişi sağlamak için herhangi bir önlem bulunmuyor. Birbiri ile akraba olan ada topluluğu için de ada da polis olmamasının herhangi bir eksikliği olmuyor. Üstelik adada bugüne dair suç işlendiğine dair bir asayiş raporu da yok.

Adada yaşayan halk oldukça katı ve tuhaf bir yaşam tarzı sürdürüyor. Bu yaşam tarzında ölüler yer olmadığı için yakındaki başka bir adaya gömülüyor. Hiçbir şey yok derken şaka yapmıyorduk.

Söz konusu bu adada kanalizasyon da elektrik şebekesi de yok. Ada sakinleri elektriği sağlamak için ise güneş enerjisi ve jeneratör kullanıyorlar. Asıl şaşırtıcı olan is bu ada da temel yaşam kaynağımız olan tatlı su yok.

Adaya içme suyu getirmenin tek yolu ise teknelerle anakaradan taşımak. Adada tek bir sağlık merkezi mevcut ve tüm nüfusa orası bakıyor. Orada da sadece tek bir ebe görev yapıyor. İki haftada bir doktor geliyor, fakat acil bir durum olduğunda tekneyle anakaraya gitmek gerekiyor.

Adadaki pek çok aile geçimini balıkçılıktan sağlıyor. Ayrıca Santa Cruz del Islote sakinleri, her yıl binlerce insanın, yerel yaban hayatla birlikte yüzmenin keyfini çıkarmak için adayı ziyaret ediyor ve bu da ada halkı için farklı geçim kaynağı elde etme imkanı sağlıyor.