Dünyanın en lezzetli hamur işleri açıklandı! Türkiye’den o lezzet listeye girdi... CNN Travel tarafından dünyanın en iyi hamur işleri listelendi. Ülkemizde severek tüketilen hamur işleri arasından o lezzet listedeki sıralamasıyla şaşırttı. İşte, en lezzetli hamur işleri...

Editör: Seda Yeşilyurt

CNN Travel tarafından dünyanın en iyi hamur işlerinin yer aldığı liste paylaşıldı. Dünya mutfaklarında lezzetleriyle damak çatlatan o hamur işleri ülkelerini temsil etti.

Söz konusu listeye Türkiye'den de bir lezzet girmeyi başardı. Diğer ülkelerin listede yer aldığı lezzetler ülkemizde de bulunurken sokak lezzetlerinin olmazsa olmazı olan o hamur işimiz sıralamasıyla gururlandırdı.

7’den 70’e herkesin severek tükettiği Türk lezzeti bakın hangisi oldu. Bakın dünyanın en iyi hamur işleri nelermiş.

DÜNYANIN EN İYİ HAMUR İŞLERİ

1- Bolani, Afghanistan

2- Luchi, Bangladeş

3- Pão de queijo, Brezilya

4- Montreal bageli, Kanada

5- Marraqueta, Şili

6- Shaobing, Çin

7- Pan Cubano, Küba

8- Pupusas, El Salvador

9- Injera, Etiyopya

10- Baget, Fransa

19- Simit, Türkiye