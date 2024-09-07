Dünyanın en lezzetli hamur işleri açıklandı! Türkiye’den o lezzet listeye girdi...

CNN Travel tarafından dünyanın en iyi hamur işlerinin yer aldığı liste paylaşıldı. Dünya mutfaklarında lezzetleriyle damak çatlatan o hamur işleri ülkelerini temsil etti.
Söz konusu listeye Türkiye'den de bir lezzet girmeyi başardı. Diğer ülkelerin listede yer aldığı lezzetler ülkemizde de bulunurken sokak lezzetlerinin olmazsa olmazı olan o hamur işimiz sıralamasıyla gururlandırdı.
7’den 70’e herkesin severek tükettiği Türk lezzeti bakın hangisi oldu. Bakın dünyanın en iyi hamur işleri nelermiş.
DÜNYANIN EN İYİ HAMUR İŞLERİ
1- Bolani, Afghanistan
2- Luchi, Bangladeş
3- Pão de queijo, Brezilya
4- Montreal bageli, Kanada
5- Marraqueta, Şili
6- Shaobing, Çin
7- Pan Cubano, Küba
8- Pupusas, El Salvador
9- Injera, Etiyopya
10- Baget, Fransa
19- Simit, Türkiye